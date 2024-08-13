Карпин оценил действия Мелехина, приведшие к голу «Химок» в ворота «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об ошибке защитника Виктора Мелехина в матче с «Химками».

Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ростовчане дома победили со счетом 3:1.

Единственный гол гостей забил Зелимхан Бакаев, который вышел один на один с вратарем благодаря тому, что Мелехин намеренно пропустил мяч над головой.

– Вспомните пропущенный мяч «Ростова». Что делал Мелехин?

– Вы что, не видели? Вы думаете, он хотел сыграть, поэтому пригнулся?

– Не знаю мысли Мелехина, поэтому спрашиваю у вас.

– Я не знаю. У него же мысли, а не у меня. Что у меня‑то спрашиваете?

У меня мысли понятные: он пропускал мяч, чтобы он вратарю дошел с чего‑то вдруг. С чего такие мысли в голову приходят, не знаю.