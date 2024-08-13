Дркушич прокомментировал свой переход в «Зенит»

Новичок «Зенита» Ваня Дркушич ответил на вопросы о своем трансфере из «Сочи».

– Ваня, добро пожаловать в «Зенит»! Что вы чувствуете в этот момент?

– Конечно, чувствую себя очень хорошо. Очень рад тому, что смог подписать контракт с таким клубом, как «Зенит». Все знают, что слово «Зенит» значит в мире футбола, так что я очень доволен.

– Долго ли вы принимали решение о переходе в петербургский клуб?

– Нет, решение далось очень просто. Когда я узнал, что «Зенит» хочет меня подписать, решение принял быстро и легко.

– В качестве игрока «Сочи» вы несколько раз играли против «Зенита». Помните ли вы эти матчи и какой из них запомнился вам больше всего?

– Да, было несколько матчей против «Зенита». Один здесь, в Петербурге, который для нас с «Сочи» прошел не очень хорошо.

Конечно, всегда были тяжелые матчи против петербуржцев, у них всегда играли хорошие игроки. Было очень тяжело играть.