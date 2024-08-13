Караваев рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Петербурге

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев раскрыл свои траты в Санкт-Петербурге.
– Петербург – город, в котором много развлечений. Расскажи, сколько ты в среднем тратишь в месяц?
– Сумму я конкретную не назову, потому что у меня жена конным спортом занимается, ха-ха! А так все стандартно: продукты, коммуналка. Какие-то вещи покупаю редко – может, раз в три месяца.
– Больше 500 тысяч рублей в месяц?
– Нет, меньше. Конечно, если нужно что-то дорогое купить, то сумма может быть больше. Но обычно это меньше 300 тысяч в месяц.
- 29-летний Караваев в «Зените» с 2019 года.
- Игрок стоит 5 миллионов евро.
- На счету Караваева 24 матча за сборную России, 2 гола.
Источник: «Спорт-Экспресс»