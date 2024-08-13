Караваев рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Петербурге

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев раскрыл свои траты в Санкт-Петербурге.

– Петербург – город, в котором много развлечений. Расскажи, сколько ты в среднем тратишь в месяц?

– Сумму я конкретную не назову, потому что у меня жена конным спортом занимается, ха-ха! А так все стандартно: продукты, коммуналка. Какие-то вещи покупаю редко – может, раз в три месяца.

– Больше 500 тысяч рублей в месяц?

– Нет, меньше. Конечно, если нужно что-то дорогое купить, то сумма может быть больше. Но обычно это меньше 300 тысяч в месяц.