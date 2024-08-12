Игрок «Пари НН» ответил на вопрос о романе с олимпийской чемпионкой Щербаковой

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев прокомментировал слухи о любовных отношениях с Анной Щербаковой.
– Появилась информация о тайном романе с фигуристкой Анной Щербаковой. Как прокомментируешь эту информацию?
– Думаю, можно процитировать еe слова: «Что-то было, но несерьeзно». Поэтому давайте лучше ссылаться на Анну.
Я останусь при своeм мнении, и не будем мусолить эту тему. Как придeт время, всe станет ясно.
- Максиму и Анне по 20 лет.
- Щербакова – олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Источник: «Чемпионат»