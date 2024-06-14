Известная российская фигуристка Щербакова больше года встречается с игроком РПЛ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова уже больше года состоит в отношениях с защитником «Пари НН» Максимом Шнапцевым.

20-летняя российская фигуристка, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, встречается с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым. Пара не хочет афишировать отношения. Но сам футболист подтвердил, что у него есть девушка.

Максим Шнапцев – выпускник академии «Локомотива». Летом прошлого года футболист сменил красно-зеленую футболку на «Пари НН». За нижегородский коллектив россиянин сыграл 17 игр во всех соревнованиях, сумев записать в свой актив 2 голевых передачи. Также в активе Шнапцева 20 поединков за различные юношеские сборные России.

«Пари НН» сумел сохранить прописку в РПЛ, обыграв в стыковых встречах тульский «Арсенал» (1:2, 2:0).