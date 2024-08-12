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  • Зарема объяснила, почему «Спартак» не выиграет трофеи в этом сезоне

Зарема объяснила, почему «Спартак» не выиграет трофеи в этом сезоне

12 августа 2024, 15:40
7

Зарема Салихова не верит в успех «Спартака» в сезоне-2024/25.

«Пусть «Спартак» выигрывает, но мне латинский проект не нравится. Считаю, что на одного легионера должно быть два русских, а лучше три.

Болельщики уже третий год жаждут побед после ухода Федуна. Многим казалось, что вот, наконец попрет. И денег вливается в клуб не меньше, чем в «Зенит», но отрыв от них тем не менее все больше.

Почему не нравится латинский проект? Представьте, если бы такие футболисты, как Барко и Угальде, играли против защитников типа Игнашевича и Березуцких. Они бы их сломали при первой же попытке атаки.

Поэтому веры, что Барко и Угальде – это новые Алекс и Веллитон, у меня нет. Дай бог, чтобы Барко клал штрафные в стиле Фернандо, но Фернандо – это Фернандо. Он не обладал высокой скоростью, но мог затоптать любого.

Безусловно, будут разгромные победы, яркие вспышки, радость и новые надежды болельщиков, но титулов можно не ждать. Команда, увы, стала очень низкорослой.

Сейчас уровень РПЛ в целом самый низкий за всю историю российского футбола. Игроки в 12 командах нетехничные, но будут брать свои очки за счет физики и отсутствия свободного пространства.

Единственные, кто прогрессируют в лиге, – это вратари. Лещук не в счет, сорри. «Спартаку» надо было его подписать, а не Довбню. Лещук приносит «Спартаку» удачу», – сказала Зарема.

  • «Спартак» набрал 7 очков в 4 турах РПЛ.
  • Команда идет на 5-м месте в лиге.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (7)
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ivany4
1723468684
Спартак еще не до конца разгреб вашу трансферную политику, с которой вы выиграли очень много! Примени свою аналитику для пользы дела, сделай ставку, а то мало ли что, время ныне не спокойное.))
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Garrincha58
1723468774
она что ясновидящая?
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DVOK68
1723470498
Болельщики уже третий год жаждут побед после ухода Федуна. ================================== Посчитай сколь годиков ждали титулов после прихода Федуна) И с хорошечным вливанием финансовым.И сколь титулов выиграно с такими стартовыми данными?Очкастого дурика кидали все кому не лень,от агентов до гендиректоров,кого то удивляет одно(!)чемпионство и два(!)кубка? Если вкладываешь бабки-умей контролировать и умей спрашивать.Всё.Больше ничего не надо от владельца футбольного клуба. "Третий год ждут"....Ага)
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Шустик
1723472039
Даже зарема говорит, что Русских должно быть двое из троих, а без них никак!!!!! Такое же соотношение должно быть в футбольных школах!
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VVM1964
1723473164
Я так понимаю - Алекс и Веллитон, это уже "наши" )
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