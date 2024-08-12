Зарема объяснила, почему «Спартак» не выиграет трофеи в этом сезоне

Зарема Салихова не верит в успех «Спартака» в сезоне-2024/25.

«Пусть «Спартак» выигрывает, но мне латинский проект не нравится. Считаю, что на одного легионера должно быть два русских, а лучше три.

Болельщики уже третий год жаждут побед после ухода Федуна. Многим казалось, что вот, наконец попрет. И денег вливается в клуб не меньше, чем в «Зенит», но отрыв от них тем не менее все больше.

Почему не нравится латинский проект? Представьте, если бы такие футболисты, как Барко и Угальде, играли против защитников типа Игнашевича и Березуцких. Они бы их сломали при первой же попытке атаки.

Поэтому веры, что Барко и Угальде – это новые Алекс и Веллитон, у меня нет. Дай бог, чтобы Барко клал штрафные в стиле Фернандо, но Фернандо – это Фернандо. Он не обладал высокой скоростью, но мог затоптать любого.

Безусловно, будут разгромные победы, яркие вспышки, радость и новые надежды болельщиков, но титулов можно не ждать. Команда, увы, стала очень низкорослой.

Сейчас уровень РПЛ в целом самый низкий за всю историю российского футбола. Игроки в 12 командах нетехничные, но будут брать свои очки за счет физики и отсутствия свободного пространства.

Единственные, кто прогрессируют в лиге, – это вратари. Лещук не в счет, сорри. «Спартаку» надо было его подписать, а не Довбню. Лещук приносит «Спартаку» удачу», – сказала Зарема.