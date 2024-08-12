Агент Дркушича объяснил, почему защитник выбрал «Зенит», а не «Локомотив»

Младен Ратковица, представитель защитника «Сочи» Вани Дркушича, назвал причину перехода в «Зенит». Ранее сообщалось, что на словенца претендовал также «Локомотив».

«Почему Ваня выбрал «Зенит», а не «Локомотив»? У «Зенита» была самое конкретное предложение. Это лучший вариант для игрока, поэтому он принял предложение этого клуба», – сказал агент.