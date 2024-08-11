В Госдуме оценили последние результаты «Спартака»

Первый заместитель председателя Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался об игре «Спартака» в последних матчах.

Московская команда победила в трех играх подряд. Сегодня «Спартак» встретится с «Ахматом».

– В последних матчах «Спартак» неплохо выглядел. Я бы даже сказал, хорошо играл моментами. Новички хорошие, Барко мне нравится. Бразилец новый пока один матч сыграл… Но посмотрим. «Ахмат» неплохо смотрится в Начале сезона, приличная команда. Да, проиграли «Локомотиву» крупно, но всякое бывает. Думаю, не так всe просто будет.

– Получается, работа Деяна Станковича вам пока нравится?

– Ну да. Мне кажется, постепенно игра команды улучшается. Если будут играть так же весело, как в последних матчах, то всe будет нормально.

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