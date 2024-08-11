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В Госдуме оценили последние результаты «Спартака»

11 августа 2024, 18:41
13

Первый заместитель председателя Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался об игре «Спартака» в последних матчах.

Московская команда победила в трех играх подряд. Сегодня «Спартак» встретится с «Ахматом».

– В последних матчах «Спартак» неплохо выглядел. Я бы даже сказал, хорошо играл моментами. Новички хорошие, Барко мне нравится. Бразилец новый пока один матч сыграл… Но посмотрим. «Ахмат» неплохо смотрится в Начале сезона, приличная команда. Да, проиграли «Локомотиву» крупно, но всякое бывает. Думаю, не так всe просто будет.

– Получается, работа Деяна Станковича вам пока нравится?

– Ну да. Мне кажется, постепенно игра команды улучшается. Если будут играть так же весело, как в последних матчах, то всe будет нормально.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
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Цугундeр
1723391120
"Если будут играть так же весело, как в последних матчах, то всe будет нормально." Товарищ Жуков , может в Черноземье съездить , посмотреть как там "весело играют " ?( Госдума оценила.. Твари .
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NewLife
1723391593
Это вранье ! Идиоты, в гос думе ничего не оценивали, там сейчас каникулы. Это личное мнение г-на Жукова, пусть хоть он и важный чиновник. С таким же успехом можно было дать заголовок "в галактике Млечный путь оценили... Увольте редактора, который пишет эти заголовки.
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Bozigit
1723397219
Дума везде успевает)
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neim
1723435857
Когда же наконец в гос. думе озаботятся проблемами других команд? )))
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Давид59
1723437123
А что он сейчас делает в госдуме? Один там за всех? Остальные, вроде, картошку сейчас копают.
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АЛЕКС 58
1723444714
А госдура не хочет проверить финансирование газпромом зенита? Ку да мюллер народные деньги тратит?
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