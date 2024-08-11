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Жена Тикнизяна Ромашкина раскрыла имя сына

11 августа 2024, 09:07
5

Яна Ромашкина, супруга защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна и экс-ведущая «Матч ТВ», раскрыла имя рожденного в мае сына.

«Назвали сына Леоном. Понятное дело, что к фамилии «Тикнизян» условный Дима или Ваня не подойдeт. Наир иногда называет его Лео.

Наир – потрясающий отец! Приезжает после тренировки, уставший, я сама часто остаюсь с сыном одна и говорит: «Посиди на диване, я посуду помою, с ребeнком погуляю». Он и подгузники меняет и смесью кормит! Готовая нянька», – сказала Ромашкина.

  • Для защитника «Локо» это 2-й ребенок.
  • Свадьба Тикнизяна и Ромашкиной состоялась 24 октября прошлого года.
  • Наир выступает за сборную Армении.

Ранее Ромашкина рассказала, был ли у них с Тикнизяном секс в общественных местах.

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Источник: ютуб-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир
Комментарии (5)
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andrei-sarap-yandex
1723359137
ЭТО СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
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Каратель помойников
1723361411
Прям реалити шоу...только смесью то почему,зачем ромашкиной титьки?
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alefreddy
1723380882
это хорошо поначалу а дальше богаче звезда и до свидания
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