Жена Тикнизяна Ромашкина раскрыла имя сына

Яна Ромашкина, супруга защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна и экс-ведущая «Матч ТВ», раскрыла имя рожденного в мае сына.

«Назвали сына Леоном. Понятное дело, что к фамилии «Тикнизян» условный Дима или Ваня не подойдeт. Наир иногда называет его Лео.

Наир – потрясающий отец! Приезжает после тренировки, уставший, я сама часто остаюсь с сыном одна и говорит: «Посиди на диване, я посуду помою, с ребeнком погуляю». Он и подгузники меняет и смесью кормит! Готовая нянька», – сказала Ромашкина.

Для защитника «Локо» это 2-й ребенок.

Свадьба Тикнизяна и Ромашкиной состоялась 24 октября прошлого года.

Наир выступает за сборную Армении.

Ранее Ромашкина рассказала, был ли у них с Тикнизяном секс в общественных местах.

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