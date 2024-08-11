Гладилин дал инструкцию «Спартаку», как вести себя в оставшиеся недели трансферного окна

Бывший спартаковец Валерий Гладилин объяснил, как клубу следует вести себя в остаток трансферного окна.

Заявочный период закончится в сентябре.

«Этим летом больше никого уже покупать не нужно. В обойме сейчас, наверное, около двадцати пяти футболистов примерно одинакового уровня, которые претендуют на место в основе, это слишком много. И в таком случае кто-то из них всегда будет без игровой практики, а это для спортсмена крайне печальная ситуация.

Я думаю, что некоторых игроков можно продать или отдать в аренду. Как мне кажется, это и произойдет перед закрытием трансферного окна», – сказал Гладилин.

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