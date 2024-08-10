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  • Корнеев одним словом охарактеризовал игру «Зенита» на старте сезона

Корнеев одним словом охарактеризовал игру «Зенита» на старте сезона

10 августа 2024, 12:29
2

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев поделился впечатлениями от выступления «Зенита» на старте сезона.

– Этот «Зенит» – настоящая машина?

– В «Зените» практически нет слабых мест на данный момент. Наверное, пока только вратарь [Евгений Латышонок] еще должен доказать, что он соответствует уровню этого основного состава.

С приходом в команду Глушенкова система игры питерцев заработала еще эффективнее. Так что отвечу на ваш вопрос утвердительно: «Зенит» – машина!

– Вендел сейчас в шикарной форме. Повалится ли «Зенит», когда бразилец закиснет?

– А он никогда не закиснет. Этот игрок получает огромное удовольствие от футбола.

– Значит, летом он точно не уйдет? А зимой?

– Он уйдет только за большие деньги.

– Тогда сколько «Зенит» должен просить за Вендела?

– На мой взгляд, минимум 25-30 миллионов евро. А то и больше!

– А вот Клаудиньо, похоже, уже закис. Надо ли продавать его уже сейчас? И за какую сумму?

– Клаудиньо уже всех достал своими капризами и выкрутасами!

При этом игрок он, конечно, очень качественный! Если за него предложат сумму, идентичную потраченной на этот трансфер, с ним можно расставаться.

– Ожидали, что Глушенков так быстро впишется в игру «Зенита»?

– Конечно, ожидал. Только посмотрите на него – это же реально топовый футболист! Плюс добавились партнеры, с которыми ему еще легче играть и создавать моменты.

Пока Максим не будет испытывать проблем с мотивацией, продолжит радовать болельщиков своей игрой.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • В 17:30 мск команда примет «Динамо».
  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (2)
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Просто-333
1723282968
Диферамбы,диферамбы...
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Илья-Альчуль-vkontakte
1723288379
Вот Корнеев был прекрасный футболист, становившийся чемпионом СССР в составе ЦСКА и лучшим игроком СССР в списке 33-ёх, обыгрывавший вместе со сборной Камерун в одном из самых ярких матчей российской команды в истории, поиграл чуть-чуть в Барселоне, забив за неё в четвертьфинале ЛЧ в ворота ПСЖ, в Фейенорде штамповал голы из-за пределов штрафной и с линии штрафной в первенстве Голландии, становился чемпионом Голландии и брал Кубок Уефа в составе этой команды. Вот он да, сильный футболист был и запомнился своей игрой. А вот игроки недозенита, провал их возьми - нет. И неспроста этих бразильцев кроме Фламенго никто не рассматривает. В ведущие европейские чемпионаты их не рассматривают.
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