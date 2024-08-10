Сафонова во Франции назвали «камешком в ботинке Доннаруммы»

Ведущее спортивное издание Франции L’Equipe посвятило материал вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову. Его назвали «камешком в ботинке Джанлуиджи Доннаруммы».
Авторы имеют в виду, что итальянцу придется считаться с конкуренцией со стороны российского новичка «ПСЖ».
- Парижане купили голкипера у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Сафонов пропустил 2 гола от «Штурма» (2:2) в товарищеском матче, один из них – между ног.
- Сезон Лиги 1 стартует на следующей неделе.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «Бомбардир»