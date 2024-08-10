Царукян из «Пари НН» рассказал, как его обманули в «Краснодаре»

Футболист «Пари НН» Валерий Царукян рассказал, что стал жертвой обмана в академии «Краснодара».

«Инфраструктура академии «Краснодара»? Ранее никогда такого не видел – масштаб, поля, условия, питание. Мы ходили в школу, нас обули и одели. Это запредельный уровень. Отец обещал мне подарить айфон 4, если меня туда возьмут. В итоге меня взяли, и свой телефон я сразу получил. Но с академией «Краснодара» не срослось из-за здоровья.

Я пробыл там около трех месяцев, потерял палец. Перелезал через забор и получил открытый перелом указательного пальца на левой руке. Палец спасти не успели – это российская медицина, поэтому тут ничего нового.

Но из клуба убрали меня не из-за этого. У меня была астма. На одной из тренировок чувствую – задыхаюсь. Пришел в медицинский кабинет, врач говорит – поезжай вылечись, а потом возвращайся. Однако нас чуть обманули. Родители готовы были взять на себя ответственность по всем вопросам здоровья, но «Краснодар» отказался принимать меня обратно. Хотя тренеры были двумя руками за», – сообщил Царукян.

22-летний Царукян в «Пари НН» с января.

Его статистика: 9 матчей, 1 гол.

Ранее игрок выступал за «Факел», «Аланию».

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