Губерниев отреагировал на комментарий Карпина после «Рубина» о «катании яиц»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

После матча 4-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1) Карпин заявил, что команда во 2-м тайме «катала яйца».

«Насчeт хрени не знаю, но катать яйца надо уметь… Уверенно катать, надeжно! Искромeтно! С доступными объяснениями!» – написал Губерниев.

«Ростов» идет в РПЛ 7-м.

Следующий соперник по РПЛ – «Оренбург» (17 августа).

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?