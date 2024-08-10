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  • Губерниев отреагировал на комментарий Карпина после «Рубина» о «катании яиц»

Губерниев отреагировал на комментарий Карпина после «Рубина» о «катании яиц»

10 августа 2024, 09:41
8

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

  • После матча 4-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1) Карпин заявил, что команда во 2-м тайме «катала яйца».

«Насчeт хрени не знаю, но катать яйца надо уметь… Уверенно катать, надeжно! Искромeтно! С доступными объяснениями!» – написал Губерниев.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Губерниев Дмитрий
Комментарии (8)
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NewLife
1723274280
"Катание яиц" получается, когда хозяина борделя назначают заведующим в гарем.)
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...уефан
1723277100
...ну, сказал Карпин и сказал, ему не привыкать свои грехи на команду скидывать, как и Губе свои пять копеек совать во все щели...
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sochi-2013
1723278549
Яйца то протухли.
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САДЫЧОК
1723279638
Губерниев редкостный мерз@вец!
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Каратель помойников
1723288498
Катали то,чего у шлепогуба отродясь не было
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1723294669
Валера все меньше похож на тренера, остался один эпатаж.
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