18-летний Педро из «Зенита» ответил, не страшно ли ему было ехать в Россию

Нападающий «Зенита» Педро признался, что не испытывал страха перед переездом в Россию.

18-летний бразилец перешел в петербургский клуб в феврале 2024 года из «Коринтианса».

– Вы – ​совсем молодой человек – ​отправляетесь на другой континент, в незнакомую страну. Было страшно?

– Нет, никакого страха. Я поговорил с Робертом Ренаном и Ду Кейросом, которые уже были здесь, расспросил их обо всем. Они рассказали, что клуб топовый, город очень красивый, а футбол контактный и довольно сложный.

Я совсем не боялся, наоборот, чувствовал, что исполняется моя мечта играть за пределами Бразилии, в Европе. Так что для меня весь этот опыт невероятен.

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