На стадионе «Ростова» появилась надпись в поддержку жителей Курской области

Еще один клуб РПЛ вслед за «Крыльями Советов» и «Факелом» высказался в поддержку жителей Курской области.

«Курск, вся Россия с тобой!» – такая надпись появилась на фасаде домашнего стадиона «Ростова».

Атаку на Курскую область подразделения ВСУ начали утром 6 августа.

Обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

По последним данным Минздрава РФ, пострадали 66 человек, в том числе 9 детей. 4 мирных жителя погибли.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?