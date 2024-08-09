На стадионе «Ростова» появилась надпись в поддержку жителей Курской области

Еще один клуб РПЛ вслед за «Крыльями Советов» и «Факелом» высказался в поддержку жителей Курской области.
«Курск, вся Россия с тобой!» – такая надпись появилась на фасаде домашнего стадиона «Ростова».
- Атаку на Курскую область подразделения ВСУ начали утром 6 августа.
- Обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
- По последним данным Минздрава РФ, пострадали 66 человек, в том числе 9 детей. 4 мирных жителя погибли.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «Спорт-Экспресс»