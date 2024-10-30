Червиченко назвал лучшего форварда в истории РПЛ – он сейчас играет в лиге

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко восхитился голом Джона Кордобы из «Краснодара» в ворота «Крыльев Советов» (2:1) в 13-м туре РПЛ.

Колумбиец забил с 38 метров.

«Кордоба забил супергол в ворота «Крыльев Советов». Но самое главное, что он забил не дурака, а без обработки и зряче сунул в ворота. Это говорит, что это нападающий высочайшего класса. У нас не было в РПЛ форварда такого уровня. Ломаева не стоит винить в пропущенном мяче – там никакими сетями не вытащишь. Просто без шансов.

Такие голы повышают интерес к нашему чемпионату. Но также этот мяч – это очередной щелчок по носу функционерам «Спартака», которые отвечают за подбор футболистов. Как в сказке о попе: «Вот тебе, толоконный лоб», – сказал Червиченко.