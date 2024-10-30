Ветеран «Зенита» заявил, что Соболев обедняет атаку команды

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев оценил выступление в Петербурге форварда команды Александра Соболева.

«Соболев старается, толкается, пихается, ведет себя эмоционально. Всеми способами хочет помочь команде, переживает за ее судьбу, это видно. Но он не игрок уровня «Зенита» – пока, во всяком случае. Ничего у него не получается, не может принести пользу, особенно с учетом того стиля игры, который проповедует «Зенит».

Как только он выходит, команда «сваливается» на какие-то подачи, навесы. Иногда это может помочь, но в целом появление Соболева на поле обедняет атаку «Зенита», – сказал Канищев.