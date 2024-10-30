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  • Ветеран «Зенита» заявил, что Соболев обедняет атаку команды

Ветеран «Зенита» заявил, что Соболев обедняет атаку команды

30 октября 2024, 18:09
13

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев оценил выступление в Петербурге форварда команды Александра Соболева.

«Соболев старается, толкается, пихается, ведет себя эмоционально. Всеми способами хочет помочь команде, переживает за ее судьбу, это видно. Но он не игрок уровня «Зенита» – пока, во всяком случае. Ничего у него не получается, не может принести пользу, особенно с учетом того стиля игры, который проповедует «Зенит».

Как только он выходит, команда «сваливается» на какие-то подачи, навесы. Иногда это может помочь, но в целом появление Соболева на поле обедняет атаку «Зенита», – сказал Канищев.

  • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце лета. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
  • В нынешнем сезоне форвард провел за петербуржцев 9 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (13)
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Лицом_на_клаве
1730302066
Класс Соболева не дотягивает до Зенита. Его потолок это Спартак.
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FWSPM
1730302212
Артем Соболев это то что мы хотим видеть в зенитушке на будущее давайте больше таких приобретений
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Цугундeр
1730302737
Чё там обеднять-то ? Последние ,радующие глаз , атаки были при связке дзюба-сердар.. Теперь долгие марширования вдоль штрафной сытых "каппелевцев" , с редким выбеганием с гранатой недавно кого-нибудь приобретённого или голодного.
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...уефан
1730304933
...обеднённый уран знаю, объединенно- обедненный Зенит вижу...
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theonewhoisnotafraidofyou
1730313029
Дельфину дают играть в центре, а он просто никакущий. Сколько бы у него не было моментов, он всё испортит, изредка пас может отдать, но это прям редкость такая, как чемпионство народных
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Январь 59
1730314703
Зато ослабили Спартак. А ещё ослабили Локо, забрав Глушенкова. А в следующем году заберут Кордобу и ослабят Краснодар.
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АлексМак
1730318763
всё верно сказал
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Garrincha58
1730318796
если тренер такой, а какой атаке может идти речь
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Борис34684
1730343818
По мне так Спартак провел хорошую операцию по внедрению бездаря в стан соперника. Да ещё за такое бабло.
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