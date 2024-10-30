Ветеран «Зенита» заявил, что Соболев обедняет атаку команды

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев оценил выступление в Петербурге форварда команды Александра Соболева.
«Соболев старается, толкается, пихается, ведет себя эмоционально. Всеми способами хочет помочь команде, переживает за ее судьбу, это видно. Но он не игрок уровня «Зенита» – пока, во всяком случае. Ничего у него не получается, не может принести пользу, особенно с учетом того стиля игры, который проповедует «Зенит».
Как только он выходит, команда «сваливается» на какие-то подачи, навесы. Иногда это может помочь, но в целом появление Соболева на поле обедняет атаку «Зенита», – сказал Канищев.
- 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце лета. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
- В нынешнем сезоне форвард провел за петербуржцев 9 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
Источник: «РБ Спорт»