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  • Мостовой недоволен тем, что нефутбольные люди умничают в адрес «Спартака»

Мостовой недоволен тем, что нефутбольные люди умничают в адрес «Спартака»

30 октября 2024, 15:45
11

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал беспределом критику красно‑белых от нефутбольных людей.

– После прошлых матчей болельщики и эксперты стали критиковать Станковича.

– Странно. Обычно говорят, что только Мостовой критикует. Мостовой всегда говорит правду, а потом люди думают, что он критикует. А тут ни с того ни с сего начали критиковать «Спартак». Что произошло? Я понимаю, когда футбольные люди еще что‑то говорят, но когда нефутбольные начинают из себя что‑то строить, умничать… Это беспредел.

Перед игрой с «Нижним Новгородом» была тревога. Могли не выиграть, тогда тучи бы сгустились. Сейчас смотрим в таблицу: пара побед и «Спартак» уже в тройке. Матч с ЦСКА будет определяющим с точки зрения борьбы в таблице. Станкович работает, все нормально.

– Допускаете, что Станковича могли бы уволить, если бы не победа над «Пари НН»?

– Нет. А смысл тогда все это было затевать? Хотя в нашем футболе уже нечему удивляться. Иногда даже ваши вопросы ставят в тупик. С тренерами так: не получилось – ушел. У нас был Абаскаль, мучались два года. Сейчас он отдыхает, спасибо.

– Отставание 11 очков от первого места – это немного?

– Это уже много. У ЦСКА отстаивание в девять очков – это тоже много. Трем‑четырем командам можно предъявить такую претензию.

  • После 13 туров «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 22 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.
  • В 14-м туре 2 ноября красно-белые сыграют с ЦСКА.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1730292537
Безумному футбольному Мостовому тоже не стоит умничать! Нужно пойти чеканить!
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...уефан
1730294985
...взвешенно, аргументированно, достойно...
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Pooodle
1730295212
А "ГЫ-гы-гы!" можно говорить?
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DOCTOR PENALTY
1730295774
Дело даже не в большом отставании по очкам, а в том, что игра не впечатляет. (
Ответить
Цугундeр
1730295887
Счёт за больничку пришёл..( Курс поменялся. Время собирать камни.
Ответить
Spartak_forv@
1730296792
Не нужно быть поваром,чтобы оценить вкусно или нет...
Ответить
docndoc
1730302829
Вас, господин Мостовой, послушать, так люди, не игравшие в футбол профессионально и не ниже уровня высшей лиги - и не люди вовсе, а так - отбросы, не достойные иметь своего мнения.. Язык без костей совершенно, метёт как помелом. Саша, сдвинь корону набок, чтоб не висла на ушах.
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theonewhoisnotafraidofyou
1730313797
Так у нас не только в футболе так, все лезут куда угодно, но только не своими делами занимаются
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Борис34684
1730345473
По мнению Мостового команды играют в футбол только для себя и никто другой обсуждать их не может, ловко. А мне казалось команды играют в футбол для своих болельщиков и каждый в праве обсуждать действие команд, как на поле, так и за его пределами.
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evgevg13
1730346126
Ну так пусть создаст закрытую лигу и играйте где нибудь в подвале, чтобы никто не видел и не комментировал
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