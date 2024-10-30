Мостовой недоволен тем, что нефутбольные люди умничают в адрес «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал беспределом критику красно‑белых от нефутбольных людей.
– После прошлых матчей болельщики и эксперты стали критиковать Станковича.
– Странно. Обычно говорят, что только Мостовой критикует. Мостовой всегда говорит правду, а потом люди думают, что он критикует. А тут ни с того ни с сего начали критиковать «Спартак». Что произошло? Я понимаю, когда футбольные люди еще что‑то говорят, но когда нефутбольные начинают из себя что‑то строить, умничать… Это беспредел.
Перед игрой с «Нижним Новгородом» была тревога. Могли не выиграть, тогда тучи бы сгустились. Сейчас смотрим в таблицу: пара побед и «Спартак» уже в тройке. Матч с ЦСКА будет определяющим с точки зрения борьбы в таблице. Станкович работает, все нормально.
– Допускаете, что Станковича могли бы уволить, если бы не победа над «Пари НН»?
– Нет. А смысл тогда все это было затевать? Хотя в нашем футболе уже нечему удивляться. Иногда даже ваши вопросы ставят в тупик. С тренерами так: не получилось – ушел. У нас был Абаскаль, мучались два года. Сейчас он отдыхает, спасибо.
– Отставание 11 очков от первого места – это немного?
– Это уже много. У ЦСКА отстаивание в девять очков – это тоже много. Трем‑четырем командам можно предъявить такую претензию.
- После 13 туров «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 22 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.
- В 14-м туре 2 ноября красно-белые сыграют с ЦСКА.