Мостовой недоволен тем, что нефутбольные люди умничают в адрес «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал беспределом критику красно‑белых от нефутбольных людей.

– После прошлых матчей болельщики и эксперты стали критиковать Станковича.

– Странно. Обычно говорят, что только Мостовой критикует. Мостовой всегда говорит правду, а потом люди думают, что он критикует. А тут ни с того ни с сего начали критиковать «Спартак». Что произошло? Я понимаю, когда футбольные люди еще что‑то говорят, но когда нефутбольные начинают из себя что‑то строить, умничать… Это беспредел.

Перед игрой с «Нижним Новгородом» была тревога. Могли не выиграть, тогда тучи бы сгустились. Сейчас смотрим в таблицу: пара побед и «Спартак» уже в тройке. Матч с ЦСКА будет определяющим с точки зрения борьбы в таблице. Станкович работает, все нормально.

– Допускаете, что Станковича могли бы уволить, если бы не победа над «Пари НН»?

– Нет. А смысл тогда все это было затевать? Хотя в нашем футболе уже нечему удивляться. Иногда даже ваши вопросы ставят в тупик. С тренерами так: не получилось – ушел. У нас был Абаскаль, мучались два года. Сейчас он отдыхает, спасибо.

– Отставание 11 очков от первого места – это немного?

– Это уже много. У ЦСКА отстаивание в девять очков – это тоже много. Трем‑четырем командам можно предъявить такую претензию.