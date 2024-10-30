Экс-футболист «Барселоны»: «Роналду не забьет 1000 голов за карьеру»

Эммануэль Пети усомнился, что Криштиану Роналду достигнет отметки в 1000 забитых мячей.

В феврале португальцу исполнится 40 лет.

Он почти 2 года выступает за саудовский «Аль-Наср».

Сейчас в активе Роналду 907 голов.

«Он не забьет 1000 голов, даже если будет играть в Саудовской Аравии до 42 лет.

В этом возрасте будет крайне сложно забивать в среднем по 30-40 голов за сезон, и с возрастом результативность будет только снижаться.

Честно говоря, я не ожидаю, что он приблизится к этому числу», – сказал экс-полузащитник «Барселоны», «Монако», «Арсенала», «Челси» и сборной Франции.