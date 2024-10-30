Черданцев заявил об отказе следовать советам Карпина

Комментатор Георгий Черданцев заявил, что эксперты положительно оценили его работу на матче 13‑го тура РПЛ ЦСКА – «Факел».

«Я не следовал советам Валерия Георгиевича и не собираюсь. Называть номера и действия футболистов – очень скучно.

Футбольный репортаж – гораздо более разнообразная работа, чем это кому‑то представляется. Иначе можно смотреть матч с интершумом.

На свою работу получил отзывы от наших экспертов в виде эмодзи с большими пальцами. Замечу: не средних, а больших», – сказал Черданцев.