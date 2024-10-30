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Черданцев заявил об отказе следовать советам Карпина

30 октября 2024, 12:41
13

Комментатор Георгий Черданцев заявил, что эксперты положительно оценили его работу на матче 13‑го тура РПЛ ЦСКА – «Факел».

«Я не следовал советам Валерия Георгиевича и не собираюсь. Называть номера и действия футболистов – очень скучно.

Футбольный репортаж – гораздо более разнообразная работа, чем это кому‑то представляется. Иначе можно смотреть матч с интершумом.

На свою работу получил отзывы от наших экспертов в виде эмодзи с большими пальцами. Замечу: не средних, а больших», – сказал Черданцев.

  • Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
  • Также специалист привел в пример работу комментаторов в Испании: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador, который говорит, говорит, говорит».
  • В ответ во время 13-го тура РПЛ Георгий Черданцев и Роман Трушечкин прокомментировали несколько минут в матчах ЦСКА – «Факел» и «Ростов»«Ахмат» соответственно в стиле «наррадор».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Черданцев Георгий
Комментарии (13)
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Борис34684
1730283153
Как раз армейцев смотрел без звука, невозможно слушать половину тайма как эта писклявая говорилка промывает кости Пьяничу. Пришлось приглушить.
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acor94
1730283167
Я поддержу тут Карпина, особенно такие комментаторы бесят когда слушаешь матч по радио.
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ilich55
1730283435
"На свою работу получил отзывы от наших экспертов в виде эмодзи с большими пальцами. Замечу: не средних, а больших», – сказал Черданцев." Эмодзи это оооочень круто!!! Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
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FCSpartakM
1730283578
в целом не поддерживаю высер Карпина, но Чердак максимально кринжевый чел со своими 25ми комментами по этому поводу. Ты для начала начни матчи смотреть, чтобы рассказывать про свое умение комментировать)
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Plyash
1730285797
У Чердака,похоже,самая любимая и сладкая болезнь - чесотка языка. Чем больше чешешь,тем больше хочется.Особенно после картофельных чипсов.
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Artemka444
1730285945
Балабол
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anatolich72
1730286498
У черданцев чердак точно съехал, игра с Факелом это подтвердила. Посмотрите на Пьянича как он машет руками-и так 20 минут. Бездарь!Карпин во многом прав.
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baggio80
1730287099
За был черданцев добавить что эмодзи с большим пальцем был перевернуть вниз ))))))
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Spartak_forv@
1730290117
Две минуты обсуждал отъезд Роши на рождение ребёнка,и следом начал про покер Федотова в 1938 году загадку рассказывать.Посреди игры,не в какой-либо паузе. Фееричный репортаж конечно
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Каратель помойников
1730293617
Как бомбит то у чердака,коллеги поставили эмидзи))) теперь пускай бухгалтерия тебе эмодзями ЗП выдаст,может ты тогда умнеть начнёшь
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