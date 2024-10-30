Черданцев заявил об отказе следовать советам Карпина

Комментатор Георгий Черданцев заявил, что эксперты положительно оценили его работу на матче 13‑го тура РПЛ ЦСКА – «Факел».
«Я не следовал советам Валерия Георгиевича и не собираюсь. Называть номера и действия футболистов – очень скучно.
Футбольный репортаж – гораздо более разнообразная работа, чем это кому‑то представляется. Иначе можно смотреть матч с интершумом.
На свою работу получил отзывы от наших экспертов в виде эмодзи с большими пальцами. Замечу: не средних, а больших», – сказал Черданцев.
- Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
- Также специалист привел в пример работу комментаторов в Испании: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador, который говорит, говорит, говорит».
- В ответ во время 13-го тура РПЛ Георгий Черданцев и Роман Трушечкин прокомментировали несколько минут в матчах ЦСКА – «Факел» и «Ростов» – «Ахмат» соответственно в стиле «наррадор».
Источник: «Матч ТВ»