Кордоба допускает трансфер в «Спартак»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев заявил, что Джон Кордоба из «Краснодара» готов перейти в «Спартак».

– Наверняка у них [у Кордобы и его агента] уже сформировалось пожелание для клуба, оно будет озвучено «Краснодару». Но про запас они держат вариант со «Спартаком».

– «Спартаку» Кордоба всe ещe интересен?

– Во-первых, «Спартаку» нужен сильный центральный нападающий. Даже если предположить, что в клубе удовлетворены Угальде, то Кордоба всe равно сильнее, плюс он форвард другого плана.