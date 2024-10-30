Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кордоба допускает трансфер в «Спартак»

30 октября 2024, 17:08
20

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев заявил, что Джон Кордоба из «Краснодара» готов перейти в «Спартак».

– Наверняка у них [у Кордобы и его агента] уже сформировалось пожелание для клуба, оно будет озвучено «Краснодару». Но про запас они держат вариант со «Спартаком».

– «Спартаку» Кордоба всe ещe интересен?

– Во-первых, «Спартаку» нужен сильный центральный нападающий. Даже если предположить, что в клубе удовлетворены Угальде, то Кордоба всe равно сильнее, плюс он форвард другого плана.

  • У Кордобы летом истекает контракт.
  • «Спартак» пытался купить Джона в сентябре.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ.

Еще по теме:
Первый гол Кордобы в сезоне
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара» 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Кордоба Джон
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1730298904
Ничего личного, но зачем с 1 места прыгать на 6.
Ответить
...уефан
1730299844
...Кузьмичёв?... РБ Спорт?...
Ответить
Artemka444
1730300789
За баблишком поедет
Ответить
anatolich72
1730300896
Жаль, если быков растащат.
Ответить
Лицом_на_клаве
1730301536
Зачем ему понижение в классе? Ну насыпят ему денег и будет не лидером, а глухим середняком.
Ответить
FWSPM
1730302110
Ещ раз для особо одаренных. Кордоба уйдет летом туда где дадут больше денег. Ушел бы в прошлое окно но свободным агентом уйти выгоднее. Это вопрос денег и ничего больше. Местные разборки ему глубоко пофиг.
Ответить
Cleaner
1730309053
Кордоба, в Спартаке отожрешься и будешь мешком по полю бегать и за ВОСЬМОЕ МЕСТО в РПЛ бороться. Тряси Зенит, питерским клубом рулят богатые буратины!
Ответить
Хулиганин
1730309132
А в это время кабинете у Мюллера в Лахта-центре рвали волосы на задницах. Опять требовалось истратить миллионы народных денег, лишь бы нагадить Спартаку.
Ответить
alefreddy
1730312770
Амаралу надо исправляться найдет вариант
Ответить
zigbert
1730361023
Что там рассуждать. На сегодняшний день пока такой переход невозможен.
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+