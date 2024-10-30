Кордоба допускает трансфер в «Спартак»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев заявил, что Джон Кордоба из «Краснодара» готов перейти в «Спартак».
– Наверняка у них [у Кордобы и его агента] уже сформировалось пожелание для клуба, оно будет озвучено «Краснодару». Но про запас они держат вариант со «Спартаком».
– «Спартаку» Кордоба всe ещe интересен?
– Во-первых, «Спартаку» нужен сильный центральный нападающий. Даже если предположить, что в клубе удовлетворены Угальде, то Кордоба всe равно сильнее, плюс он форвард другого плана.
- У Кордобы летом истекает контракт.
- «Спартак» пытался купить Джона в сентябре.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»