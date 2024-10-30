Степашин назвал три клуба Бундеслиги, в которые стоит переходить Тюкавину

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что Константину Тюкавину нужно переходить в клуб не ниже уровня «Байера», «Баварии» или «Боруссии».

– Тюкавин уже созрел для переезда в Европу или пока рановато?

– Если и уезжать, то только в очень серьезный клуб. Кто-то сватает его в Испанию, но мне кажется, ему больше подходит Бундеслига. С другой стороны, «Динамо» бы только выиграло, если бы Костя еще поиграл за нас. Тут палка о двух концах.

Понимаете, если бы мы выступали на международном уровне, то, конечно, футболист, играющий в Бундеслиге или Ла Лиге, априори усиливал бы нашу сборную. А коль мы этого лишены, жаль терять футболиста, на которого ходят зрители. Но Тюкавин же не раб. Ему тоже хочется проверить себя на другом уровне.

– Каков же выход?

– Надо искать компромисс. Чтобы и футболисту было нормально, и чтобы те, кто придет в наш клуб, знали – в «Динамо» нет крепостного права! Никто людям судьбы ломать не собирается. Ведь сколько советских футболистов могли поиграть в лучших клубах мира! Но не пускали...

– Если Тюкавин поедет в Германию, то в клуб какого уровня?

– Точно не ниже «Байера», «Баварии», «Боруссии». А зачем ему нужен клуб без амбиций или скромные чемпионаты Турции и Греции? Не вижу в этом смысла.

Есть Германия, Испания, Италия, Франция. Англия исключена, из-за какой-то дикой русофобии. Там нам делать нечего.

Но я все-таки рассчитываю, что Костя сдержит слово. Он же как-то сказал: «Сначала стану чемпионом страны с «Динамо», а потом можно будет подумать и о Европе». Дай бог, чтобы так получилось.