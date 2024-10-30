Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Степашин назвал три клуба Бундеслиги, в которые стоит переходить Тюкавину

Степашин назвал три клуба Бундеслиги, в которые стоит переходить Тюкавину

30 октября 2024, 15:09
2

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что Константину Тюкавину нужно переходить в клуб не ниже уровня «Байера», «Баварии» или «Боруссии».

– Тюкавин уже созрел для переезда в Европу или пока рановато?

– Если и уезжать, то только в очень серьезный клуб. Кто-то сватает его в Испанию, но мне кажется, ему больше подходит Бундеслига. С другой стороны, «Динамо» бы только выиграло, если бы Костя еще поиграл за нас. Тут палка о двух концах.

Понимаете, если бы мы выступали на международном уровне, то, конечно, футболист, играющий в Бундеслиге или Ла Лиге, априори усиливал бы нашу сборную. А коль мы этого лишены, жаль терять футболиста, на которого ходят зрители. Но Тюкавин же не раб. Ему тоже хочется проверить себя на другом уровне.

– Каков же выход?

– Надо искать компромисс. Чтобы и футболисту было нормально, и чтобы те, кто придет в наш клуб, знали – в «Динамо» нет крепостного права! Никто людям судьбы ломать не собирается. Ведь сколько советских футболистов могли поиграть в лучших клубах мира! Но не пускали...

– Если Тюкавин поедет в Германию, то в клуб какого уровня?

– Точно не ниже «Байера», «Баварии», «Боруссии». А зачем ему нужен клуб без амбиций или скромные чемпионаты Турции и Греции? Не вижу в этом смысла.

Есть Германия, Испания, Италия, Франция. Англия исключена, из-за какой-то дикой русофобии. Там нам делать нечего.

Но я все-таки рассчитываю, что Костя сдержит слово. Он же как-то сказал: «Сначала стану чемпионом страны с «Динамо», а потом можно будет подумать и о Европе». Дай бог, чтобы так получилось.

  • В текущем сезоне 22-летний Тюкавин провел 15 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро.

Еще по теме:
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию 2
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком» 8
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1730291784
"Айн унд", "Цванцих" , "Фюр унд Зибцих".. Такие вот.. три клуба.) "Как говорил наш замечательный сатирик Аркадий Райкин"))
Ответить
ВетеR
1730314768
эти клубы слышали о тюкавине?)
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+