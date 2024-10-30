Колыванов сказал, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне

Бывший нападающий «Динамо», «Фоджи», «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов высказался о ситуации в гонке за звание лучшего бомбардира РПЛ сезона-2024/25.
– Алексей Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ с 8 голами. Можно ли сказать, что уровень нападающих в РПЛ упал?
– Алексей – атакующий полузащитник, во-первых. Сложно ответить, упал или нет. Кордоба тоже много забил [7 голов].
– Кто по вашему мнению сейчас лучший форвард в РПЛ?
– Кордоба, однозначно.
– Как считаете, кто является главным фаворитом на победу в гонке лучших бомбардиров?
– Я считаю, что Кордоба и станет лучшим бомбардиром.
- В текущем чемпионате России больше всего голов забил Алексей Батраков (8), по 7 мячей у Максима Глушенкова и Джона Кордобы, по 6 – у Тамерлана Мусаева, Манфреда Угальде и Мирлинда Даку. Еще 7 игроков (Лусиано, Саид Сахархизан, Дмитрий Воробьев, Матео Кассьерра, Эдуард Сперцян, Константин Тюкавин, Эсекьель Барко) забили по 5 мячей.
- Игорь Колыванов – лучший бомбардир чемпионата СССР 1991 года.
Источник: «Спорт день за днём»