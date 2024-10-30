Колыванов сказал, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне

Бывший нападающий «Динамо», «Фоджи», «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов высказался о ситуации в гонке за звание лучшего бомбардира РПЛ сезона-2024/25.

– Алексей Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ с 8 голами. Можно ли сказать, что уровень нападающих в РПЛ упал?

– Алексей – атакующий полузащитник, во-первых. Сложно ответить, упал или нет. Кордоба тоже много забил [7 голов].

– Кто по вашему мнению сейчас лучший форвард в РПЛ?

– Кордоба, однозначно.

– Как считаете, кто является главным фаворитом на победу в гонке лучших бомбардиров?

– Я считаю, что Кордоба и станет лучшим бомбардиром.