«Курск, мы с тобой!»: «Крылья Советов» помогут людям, пострадавшим от атаки ВСУ

«Крылья Советов» сделали заявление о трагических событиях в Курской области.

«Курск, мы с тобой! Футбольный клуб «Крылья Советов» в эти тяжелые дни вместе со всеми жителями Курской области. Мы испытываем боль, тяготу утраты и готовы оказать любую помощь.

Желаем всем сил и мужества. Наши мысли, поддержка с Курском. Поможем все вместе. Все средства, вырученные от продажи билетов 9 и 10 августа на матч с «Факелом», будут направлены пострадавшим жителям Курской области», – сообщили в самарском клубе.