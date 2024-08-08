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Гончаренко – о «Спартаке»: «Приятно смотреть»

8 августа 2024, 22:55
4

Экс-тренер «Урала», «Краснодара» и ЦСКА Виктор Гончаренко оценил старт сезона в исполнении «Спартака».

  • Команда потерпела поражение в первом матче, но затем одержала 3 победы подряд.
  • Москвичи идут на 5-м месте в РПЛ, отставая на 3 очка от лидеров.
  • Следующий соперник – «Ахмат» (11 августа).

«Спартак» в хорошей форме, приятно смотреть. Это всем интересно.

Но мы увидим настоящий «Спартак», когда он сыграет с «Динамо», «Зенитом», ЦСКА.

Сейчас уровень соперников позволяет им [набирать очки]», – сказал Гончаренко.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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BRO_football
1723149118
Так приятно, что аж блевать охота. Впрочем, это случается после каждой игры Спартака.
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ivany4
1723157763
Вот поэтому ты и ЭКС... Те кто понимают толк не бросаются словами после трех туров. Хотя это же «Коммент.Шоу», там что не скажи все весело, а для некоторых неприложная истина.))
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