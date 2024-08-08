Гончаренко – о «Спартаке»: «Приятно смотреть»

Экс-тренер «Урала», «Краснодара» и ЦСКА Виктор Гончаренко оценил старт сезона в исполнении «Спартака».
- Команда потерпела поражение в первом матче, но затем одержала 3 победы подряд.
- Москвичи идут на 5-м месте в РПЛ, отставая на 3 очка от лидеров.
- Следующий соперник – «Ахмат» (11 августа).
«Спартак» в хорошей форме, приятно смотреть. Это всем интересно.
Но мы увидим настоящий «Спартак», когда он сыграет с «Динамо», «Зенитом», ЦСКА.
Сейчас уровень соперников позволяет им [набирать очки]», – сказал Гончаренко.
Источник: «Коммент.Шоу»