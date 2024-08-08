Бурлак назвал основную проблему «Динамо»

Бывший защитник сборной России Тарас Бурлак назвал главную слабость «Динамо». По его мнению, у московской команды чересчур молодой состав.

«Думаю, основная проблема «Динамо» – это как раз молодость состава. Пока команда показывает интересный атакующий футбол, но на дистанции опыта может не хватить. Легионеры, которые сейчас вернутся в команду, должны добавить стабильности.

Начали задорно, но в какой-то момент этот задор может пропасть. Однако я думаю, что у «Динамо» все будет хорошо», – сказал Бурлак.