Бурлак назвал основную проблему «Динамо»

Бывший защитник сборной России Тарас Бурлак назвал главную слабость «Динамо». По его мнению, у московской команды чересчур молодой состав.
«Думаю, основная проблема «Динамо» – это как раз молодость состава. Пока команда показывает интересный атакующий футбол, но на дистанции опыта может не хватить. Легионеры, которые сейчас вернутся в команду, должны добавить стабильности.
Начали задорно, но в какой-то момент этот задор может пропасть. Однако я думаю, что у «Динамо» все будет хорошо», – сказал Бурлак.
- «Динамо» занимает второе место в РПЛ, отставая от «Зенита» на одно очко.
- Клубы сыграют друг с другом 10 августа.
Источник: Metaratings.ru