Игорь Денисов назвал главную проблему, из-за которой у «Зенита» нет воспитанников

Бывший игрок «Зенита» Игорь Денисов критично отозвался об академии петербургского клуба.

Денисов – воспитанник «Зенита».

Он выступал за основную команду с 2002 по 2013 год.

Сейчас Денисов является тренером в академии «Торпедо».

– Я себе четко понимаю, почему в моей любимой академии, которую я заканчивал, нету воспитанников. Их и не будет. Шансов там появиться ноль. Что такое хороший воспитанник? Это топ-5 команд Премьер-лиги и на ведущих ролях. Не таскать мячи за бразильцами, а чтобы не представлять без этого человека основной состав. Для меня это хороший воспитанник.

– В школе проблема или в том, что их и близко не подпускают к «Зениту»? В чем главная проблема?

– Проблема в самой академии. Самом воспитании, самой методике. В том, что они делают. Они взяли какую-то голландскую систему, испанскую систему. Подмосковную систему возьмите, не знаю, какую угодно систему возьмите, калининградскую систему. Я говорю: «Что такое голландская система?» Я задаю конкретный вопрос. Что такое голландская система? Расскажите мне просто, тупому, что это. Вот вы мне можете сказать? Никто мне не может сказать, что такое голландская система. Единственная система, которая приносила нам плоды – это СССР. Плюс сейчас тактическое образование и ментал. Все!