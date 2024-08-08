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  • Игорь Денисов назвал главную проблему, из-за которой у «Зенита» нет воспитанников

Игорь Денисов назвал главную проблему, из-за которой у «Зенита» нет воспитанников

8 августа 2024, 17:14
26

Бывший игрок «Зенита» Игорь Денисов критично отозвался об академии петербургского клуба.

  • Денисов – воспитанник «Зенита».
  • Он выступал за основную команду с 2002 по 2013 год.
  • Сейчас Денисов является тренером в академии «Торпедо».

– Я себе четко понимаю, почему в моей любимой академии, которую я заканчивал, нету воспитанников. Их и не будет. Шансов там появиться ноль. Что такое хороший воспитанник? Это топ-5 команд Премьер-лиги и на ведущих ролях. Не таскать мячи за бразильцами, а чтобы не представлять без этого человека основной состав. Для меня это хороший воспитанник.

– В школе проблема или в том, что их и близко не подпускают к «Зениту»? В чем главная проблема?

– Проблема в самой академии. Самом воспитании, самой методике. В том, что они делают. Они взяли какую-то голландскую систему, испанскую систему. Подмосковную систему возьмите, не знаю, какую угодно систему возьмите, калининградскую систему. Я говорю: «Что такое голландская система?» Я задаю конкретный вопрос. Что такое голландская система? Расскажите мне просто, тупому, что это. Вот вы мне можете сказать? Никто мне не может сказать, что такое голландская система. Единственная система, которая приносила нам плоды – это СССР. Плюс сейчас тактическое образование и ментал. Все!

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Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь
Комментарии (26)
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andrei-sarap-yandex
1723126909
ПРАВ ДЕНИСОВ....ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С АКАДЕМИИ....там бездарные тренеры....тупые....
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VVM1964
1723127227
"Проблема в самой академии. Самом воспитании, самой методике. В том, что они делают. Они взяли какую-то голландскую систему, испанскую систему" - вовсе нет, могу предположить, что там взята "питерская система" - основанная на коррупции и воровстве, оттого и результат такой !!! ...
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k611
1723127686
Да это проблема многих футбольных клубов, не только Зенита.
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alp
1723127919
кто додумался просить комментарии у этого гада?
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волчарик
1723131681
Топ-5 команд и на ведущих ролях . Таких можно на пальцах пересчитать.И это проблема не только Зенита , а всего нашего футбола . Слабое поколение и в глазах только деньги .
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Мордаванин
1723133260
гара токсик воспитаник а чего ты в анжи делал расскажи)0
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anatolich72
1723135392
Прав, нечего возразить!
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erybov1965
1723142585
Это проблема всего российского футбола,т.е. всех клубов,которые имеют господдержку на 50% и более(официально или нет,не важно) и началась эта проблема из-за большого "бабла" в футболе.Сделайте в футболе зарплаты и все остальное,как в других видах спорта и сразу все наладится.Сразу "отпадут" люди "присосавшиеся" и зарабатывающие,прежде всего для себя любимого.Им на футбол вообще наплевать.Основная задача - больше заработать,а каким способом не важно,главное быстро,много и сразу.
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BRO_football
1723149045
Главная проблема это деньги. Когда они есть, то проще купить бразильца или Глушенкова (воспитанника команды, которой не насрать на свою академию), чем выращивать воспитанников самому. Зато в рекламе и перед спонсорами для красного словца можно сказать, что какой Зенит хороший клуб и как он много вкладывает в воспитание молодёжи
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Шустик
1723163553
Стыдно за спартак поганый, ой как стыдно!!!
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