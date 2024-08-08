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  • Шавло – об игре Барко: «Напомнил болельщикам тот «Спартак» 80-х, 90-х годов»

Шавло – об игре Барко: «Напомнил болельщикам тот «Спартак» 80-х, 90-х годов»

8 августа 2024, 12:49
6

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре новобранца «Спартака» Эсекьеля Барко.

– Сергей Дмитриевич, говоря про «Спартак» в первых матчах, практически все сразу же упоминают фамилию одного из новичков – аргентинца Барко. Точное трансферное попадание?

– Пока очень точное. Действительно много разговоров идет относительно Барко и это закономерно. Он достойный игрок. Да, кто-то считает, что пока, мол, ему рано давать полноценную характеристику, надо посмотреть в других матчах, с более сильными соперниками…

Я скажу так: классного игрока видно сразу. То, что он делает, как работает с мячом, как начинает атаки, как завершает. Кто-то может сказать: ну, случайно попал в «девятку» со штрафного, забил «Химкам». Нет, не случайно, он и с «Крыльями» едва не поразил ворота со штрафного, штанга спасла гостей. Барко в минувших матчах стал ведущим игроком, который созидает. Создает опасные моменты, сам угрожает. Только приехал и сразу вошел в игру, сам забил, отдает результативные передачи.

Впереди сейчас у «Спартака» с его приходом все закрутилось. Он все-таки напомнил болельщикам тот «Спартак» 80-х, 90-х годов, с короткими передачами, стенками, которые проходили и все это завершалось голами. Обыгрывали соперника, наносили точные удары. Наши болельщики привыкли это видеть и именно такой игры впереди не хватало. Ностальгия давно живет по такой игре.

  • 25-летний Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта». Сумма трансфера составила 14 миллионов евро.
  • В 3 матчах за красно-белых аргентинец забил 1 гол и отдал 2 передачи.

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Источник: Бобсоккер.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (6)
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Александр-Каратеев-yandex
1723110888
Всё верно!
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DVOK68
1723111261
Напомнил.
Ответить
NewLife
1723112140
Побольше бы нам таких !
Ответить
...уефан
1723113448
...тьфу-тьфу-тьфу! и стук-стук-стук!...
Ответить
val69
1723116024
Да, были игроки... Не то, что нынешнее племя..
Ответить
алдан2014
1723127303
Попали конечно,не верится даже.
Ответить
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