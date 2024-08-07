Глушенков прокомментировал возможность перехода в европейский клуб

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сказал, что все его мысли сейчас связаны с выступлением за петербургский клуб.

– Многие специалисты полагают, что из «Зенита» вам будет легче потом уехать в Европу, чем из «Локомотива» или любой другой команды. Согласны?

– Вы же сами видите в последние годы, что уехать в Европу можно и из «Локомотива», в общем, из любого топового клуба. Что касается меня, то сейчас я играю в «Зените», и все мои мысли только об этом клубе.

– Сами не удивлены, что вам удалось так быстро освоиться в «Зените»?

– Если честно – нет. Я же перешел в большой клуб, где отличная инфраструктура, все на своем месте. Все – начиная от руководства клуба и заканчивая игроками – помогают мне адаптироваться. Пока все идет здорово.

25-летний Глушенков летом перешел в «Зенит» из «Локомотива».

В петербургском клубе он в 5 матчах забил 8 голов и отдал 1 передачу.

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