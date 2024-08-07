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  • Глушенков прокомментировал возможность перехода в европейский клуб

Глушенков прокомментировал возможность перехода в европейский клуб

7 августа 2024, 11:58
7

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сказал, что все его мысли сейчас связаны с выступлением за петербургский клуб.

– Многие специалисты полагают, что из «Зенита» вам будет легче потом уехать в Европу, чем из «Локомотива» или любой другой команды. Согласны?

– Вы же сами видите в последние годы, что уехать в Европу можно и из «Локомотива», в общем, из любого топового клуба. Что касается меня, то сейчас я играю в «Зените», и все мои мысли только об этом клубе.

– Сами не удивлены, что вам удалось так быстро освоиться в «Зените»?

– Если честно – нет. Я же перешел в большой клуб, где отличная инфраструктура, все на своем месте. Все – начиная от руководства клуба и заканчивая игроками – помогают мне адаптироваться. Пока все идет здорово.

  • 25-летний Глушенков летом перешел в «Зенит» из «Локомотива».
  • В петербургском клубе он в 5 матчах забил 8 голов и отдал 1 передачу.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (7)
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paracetamol
1723021273
Что у наших футбольных кругов за менталитет? Как кто заиграет, так сразу в Европу. Забывают либерасты, что мы с ней воюем!
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VVM1964
1723023880
"пора, брат, пора! Туда, где за тучей белеет гора, Туда, где синеют морские края..." )
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NewLife
1723027008
Кто и куда его звал, вам, бегущим впереди паровоза, это должно быть известно.
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lek!
1723030264
Опять все заглядываю далеко в перед . Нужно поиграть годика 2 на таком же уровне потом думать о другом клубе. Сейчас эти сравнения и похвала , может сыграть злую шутку с Максимом. Оставьте паренька путь играет в кайф .
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baggio80
1723031113
В химка через пару сезонов будет он играть а не в европе
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ОК, Зенит!
1723109555
Кураж и фортуна девки непостоянные. Поглядим посмотрим, Максим, спринтер ты или стайер.
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