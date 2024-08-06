Семин высказался о перспективах «Спартака» в этом сезоне

Юрий Семин оценил старт сезона в исполнении «Спартака».
- Команда потерпела поражение в первом матче, но затем одержала 3 победы подряд.
- Москвичи идут на 5-м месте в РПЛ, отставая на 3 очка от лидеров.
- Следующий соперник – «Ахмат» (11 августа).
«Спартак» и в прошлом году ярко начал чемпионат. Москвичи в этом сезоне проиграли первый матч в РПЛ, но потом изменили отношение и психологию. Мне нравится направление в работе Станковича.
У «Спартака» качественные игроки, которые в состоянии бороться за самые высокие места в текущем сезоне. Важно, что футболисты понимают требования тренера, играют в своe удовольствие», – сказал Сeмин.
Источник: Metaratings