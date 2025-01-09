Семин отреагировал на новость о трансфере Хвичи в «ПСЖ»

Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».
Тренер знаком с грузинским вингером по совместной работе в «Локомотиве».
«Это только слухи, что Хвича переходит в «ПСЖ». Что комментировать? Прокомментирую, когда перейдeт официально.
Хвича – очень умный парень, который знает, когда и куда нужно перейти», – сказал Сeмин.
- В этом сезоне Хвича забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
- «ПСЖ» ведет переговоры о покупке 23-летнего футболиста за 80 миллионов евро.