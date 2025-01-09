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    Семин отреагировал на новость о трансфере Хвичи в «ПСЖ»

    Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

    Тренер знаком с грузинским вингером по совместной работе в «Локомотиве».

    «Это только слухи, что Хвича переходит в «ПСЖ». Что комментировать? Прокомментирую, когда перейдeт официально.

    Хвича – очень умный парень, который знает, когда и куда нужно перейти», – сказал Сeмин.

    • В этом сезоне Хвича забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
    • «ПСЖ» ведет переговоры о покупке 23-летнего футболиста за 80 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.01.2025 23:00
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