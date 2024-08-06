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Овчинников назвал вратаря РПЛ, который сильнее Сафонова

6 августа 2024, 23:45
8

Сергей Овчинников высоко оценил голкипера ЦСКА Владислава Торопа.

По его мнению, воспитанник армейцев сильнее Матвея Сафонова, которого купил «ПСЖ» за 20 млн евро.

«Слава – талант, по вратарским качествам он сильнее Сафонова. Никто не играет в нашем чемпионате ногами также, как это делает Тороп. Он это делает бесподобно и на самом высоком уровне. В РПЛ мало, кто так же играет на выходах.

У него прекрасная организация атаки руками, он понимает развитие атаки. У Славы прекрасная реакция и нервная система. И, как знак качества, Тороп очень трудолюбив!» – сказал Овчинников.

  • Торопу в ноябре исполнится 21 год.
  • Он дебютировал за главную команду ЦСКА в 17 лет.
  • Статистика вратаря: 28 матчей (12 сухих) и 20 пропущенных голов.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА ПСЖ Сафонов Матвей Тороп Владислав Овчинников Сергей
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1722978310
Предпродажная подготовка?... "**
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cebrukow
1722983112
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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Max-Min-vkontakte
1723005086
Не ТОРОПитесь с выводами
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Garrincha58
1723009977
рассмешил блин ваш Тороп ростом не вышел чтобы стать супер вратарём
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АлексМак
1723032224
...мягко выражаясь, - Овчинников лукавит, или взбрендил...
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СПОРТ 21 века
1723112113
Овчинников вообще в курсе, что Владислав - это не Слава. Это Влад!
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