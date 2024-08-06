Овчинников назвал вратаря РПЛ, который сильнее Сафонова

Сергей Овчинников высоко оценил голкипера ЦСКА Владислава Торопа.

По его мнению, воспитанник армейцев сильнее Матвея Сафонова, которого купил «ПСЖ» за 20 млн евро.

«Слава – талант, по вратарским качествам он сильнее Сафонова. Никто не играет в нашем чемпионате ногами также, как это делает Тороп. Он это делает бесподобно и на самом высоком уровне. В РПЛ мало, кто так же играет на выходах.

У него прекрасная организация атаки руками, он понимает развитие атаки. У Славы прекрасная реакция и нервная система. И, как знак качества, Тороп очень трудолюбив!» – сказал Овчинников.

Торопу в ноябре исполнится 21 год.

Он дебютировал за главную команду ЦСКА в 17 лет.

Статистика вратаря: 28 матчей (12 сухих) и 20 пропущенных голов.

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