Мостовой назвал своей заслугой увольнение Абаскаля из «Спартака»

Александр Мостовой считает, что безголевая серия у Манфреда Угальде объясняется работой экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Угальде критиковали полгода, и было за что. Многие признавали его слабую игру, и, думаю, что он сам был такого же мнения о себе.

Его купили за большие деньги, а он не забивал, да и никто не знал этого футболиста на момент перехода.

Плюс ему мешал закрепиться человек, которого благодаря разговорам Мостового убрали (смеeтся). Потому что Абаскаль два года мучил футболистов в «Спартаке».

Сейчас Угальде забивает, что и должен делать. Не могу сказать, что прям хорошо играет, но голы есть. А для нападающего это главное.

С Барко похожая история: никто его не видел, но за него много заплатили. Однако он с «Химками» вышел и в «девятку» положил. Единственное, что нужно на него смотреть на дистанции, как и на весь «Спартак», – сказал Мостовой.