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Ибрагимович: «Я чудо природы»

6 августа 2024, 18:18
1

Златан Ибрагимович сделал заявление о своей уникальности.

Есть ли [олимпийский] вид спорта, в котором вы бы высоко оценили свои шансы?

– Я был бы лучшим в любом виде спорта с мячом. В боевых искусствах я бы мог себя проявить. Раньше я занимался тхэквондо.

Ноги у меня быстрые, я хорошо двигаюсь. У меня было преимущество в том, что я был 1,97 м ростом, но двигался как человек с ростом 1,60 м.

Я чудо природы. Я не пытаюсь произвести на вас впечатление. Это реальные факты.

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Источник: The Athletic
Ибрагимович Златан
Комментарии (1)
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...уефан
1722958183
...действительно, для такой антропометрии, классная координация и мышечная реакция на отличном уровне. Была...
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