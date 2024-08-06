Ибрагимович: «Я чудо природы»

Златан Ибрагимович сделал заявление о своей уникальности.

– Есть ли [олимпийский] вид спорта, в котором вы бы высоко оценили свои шансы?

– Я был бы лучшим в любом виде спорта с мячом. В боевых искусствах я бы мог себя проявить. Раньше я занимался тхэквондо.

Ноги у меня быстрые, я хорошо двигаюсь. У меня было преимущество в том, что я был 1,97 м ростом, но двигался как человек с ростом 1,60 м.

Я чудо природы. Я не пытаюсь произвести на вас впечатление. Это реальные факты.