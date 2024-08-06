Реакция «Зенита» на новость о 10-миллионном предложении Ариту из «Марселя»

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала слухи об интересе к атакующему полузащитнику «Марселя» Амину Ариту.

Сообщалось, что петербуржцы предложили игроку зарплату в размере 10 млн евро в год.

27-летний марокканец отказал «Зениту», не захотев переезжать в Россию.

«Не рассматривали и не рассматриваем, кто-то пытается выдавать желаемое за действительное», – сообщили в российском клубе.