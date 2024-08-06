Реакция «Зенита» на новость о 10-миллионном предложении Ариту из «Марселя»

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала слухи об интересе к атакующему полузащитнику «Марселя» Амину Ариту.
- Сообщалось, что петербуржцы предложили игроку зарплату в размере 10 млн евро в год.
- 27-летний марокканец отказал «Зениту», не захотев переезжать в Россию.
«Не рассматривали и не рассматриваем, кто-то пытается выдавать желаемое за действительное», – сообщили в российском клубе.
- Рыночная стоимость Арита – 15 миллионов евро.
- Хавбек в «Марселе» с 2021 года.
- Его статистика: 94 матча, 8 голов, 15 ассистов.
Источник: Metaratings