Назначено первое заседание по иску Федотова к ЦСКА

Палата по разрешению споров РФС начнет разбирательство между ЦСКА и бывшим главным тренером команды Владимиром Федотовым уже сегодня.
«Владимир Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с ПФК ЦСКА. Первое заседание состоится 6 августа», – сообщили в службе коммуникаций РФС. В организации отметили, что истец не примет участия в заседании, его будут представлять юристы.
- Федотов занимал пост главного тренера ЦСКА два года – с июня 2022-го по июнь 2024 года. У него по контракту оставался еще сезон.
- 3 июня армейцы объявили об уходе специалиста. На следующий день его сменил серб Марко Николич.
- Спор между Федотовым и ЦСКА касается компенсации за досрочное расторжение контракта.
Источник: РИА Новости