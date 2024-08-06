Назначено первое заседание по иску Федотова к ЦСКА

Палата по разрешению споров РФС начнет разбирательство между ЦСКА и бывшим главным тренером команды Владимиром Федотовым уже сегодня.

«Владимир Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с ПФК ЦСКА. Первое заседание состоится 6 августа», – сообщили в службе коммуникаций РФС. В организации отметили, что истец не примет участия в заседании, его будут представлять юристы.