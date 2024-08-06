Широков высказался о конфликте Карпина с Глушенковым

Бывший игрок сборной России Роман Широков не понимает, почему Валерий Карпин не вызывает Максима Глушенкова в национальную команду.

«Это вопрос к главному тренеру, окажется ли Глушенков в сборной России после таких результатов на старте сезона. Вопрос не ко мне. Но я не понимаю, когда личные амбиции ставят выше интересов национальной команды», – сказал Широков.

Ранее сообщалось о разногласиях между Глушенковым и Карпиным. Из-за них тренер якобы не вызывает футболиста в сборную.

Глушенков забил за «Зенит» 8 голов в 5 матчах.

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