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Широков высказался о конфликте Карпина с Глушенковым

6 августа 2024, 07:49
19

Бывший игрок сборной России Роман Широков не понимает, почему Валерий Карпин не вызывает Максима Глушенкова в национальную команду.

«Это вопрос к главному тренеру, окажется ли Глушенков в сборной России после таких результатов на старте сезона. Вопрос не ко мне. Но я не понимаю, когда личные амбиции ставят выше интересов национальной команды», – сказал Широков.

  • Ранее сообщалось о разногласиях между Глушенковым и Карпиным. Из-за них тренер якобы не вызывает футболиста в сборную.
  • Глушенков забил за «Зенит» 8 голов в 5 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Широков Роман Глушенков Максим Карпин Валерий
Комментарии (19)
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SLADE2019
1722920925
Да какие интересы сборной, Широков? Нет сейчас таковых, вот ВГ и куражится. Будь какие игры, никуда бы не делся взял бы, еще и встречал бы у входа.
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Slavan52
1722921625
Пусть тренирует сборную Эстонии. Он и Дзюбу игнорировал
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Дубина
1722924901
Твое мнение ни кому не интересно!!!
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ivany4
1722929348
Зависть плохая штука.)) Понимаю, не у каждого есть возможность, быть начальником и ни за что не отвечать, а зарплату получать. А какие задачи у СБОРНОЙ на международной арене, в ближайший год?? Вот и валят Валеру, для "своего". Скажи, что через неделю начинается международный турнир под эгидой УЕФА с участием сборной, и мы увидим других игроков в команде.
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FCSpartakM
1722929725
Гончар вчера сказал крамольную вещь,что если игрок не нравится тренеру, то он играть не будет. И это не конкретно к Глушу, а в целом. Тут примером куча, Джикия - крайний
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Gospod
1722956744
ктр бы говорил..Широков это такое .омно в свое вонмя было, коьорое ссорилось со всеми всегда и вехде!!
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Xesus
1722959904
Глушенков прибурел маленько, пускай подумает...
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zigbert
1722964713
Да все утрясется в скором времени. Не стоит нагнетать ситуацию.
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Ladozhsky
1722973814
Господа авторы издания уж больно падки на разные слухи и сплетни. Советую руководствоваться только фактами, а не собирать слухи из интернет-помойки.
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