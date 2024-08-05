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Орлов: «Я выяснил всю историю про Соболева и «Зенит»

5 августа 2024, 23:51
15

Геннадий Орлов рассказал, как развивалась история с возможным уходом Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Я выяснил от очень авторитетного источника, который рассказал мне всю историю про Соболева. Когда пришел Станкович в «Спартак», он сказал своим руководителям: «Вы знаете, к моей модели Соболев не подходит». Тут же агенты все это узнали и стали искать варианты, обращаться в клубы, в том числе в «Зенит».

В итоге «Зенит» и Семак, подумав, сказали – а почему нет? И «Зенит» назначил сумму. Реальную сумму. Когда «Спартак» увидел сумму, сказал: «Нее, этого игрока с русским паспортом в три раза дороже!» И на этом все.

«Зенит» ответил, что не будет платить такие деньги. Вот и началось. Нам жалко Соболева как футболиста. Он теперь не играет. Как к нему относится теперь клуб? Не знаю, возьмет ли его теперь «Зенит», – заявил Орлов.

  • С 23 июля Соболев отстранен от тренировок с основой.
  • 27-летний футболист в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • Рыночная стоимость форварда – 7,5 млн евро.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (15)
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шахта Заполярная
1722891501
Фуфломет
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R_a_i_n
1722892813
Вечер окуитительных историй от Гены!
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serhio80
1722898502
Гена, как там крыша стадиона?) бакланы как?)
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serhio80
1722898897
Гена, знаешь как было?) на агентов вышли, пообещали зарплату в два три раза выше рынка) дурачки клюнули на это) двух трех вы даже подписали, ммм из 90х) вот только отказывать начинают **** те, у кого мозг есть)
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prostotak2023
1722910518
Химки ждут, на пару к зе
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Play
1722918127
Гена в своём репертуаре: "Я выяснил всю историю про Соболева и «Зенит, а что не выяснил, то придумал сам, точнее я ничего не выяснил, но уже всё придумал сам".
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Filllllll
1722919063
И поэтому в первом матче сезона, Соболь был в составе. Причем сыграл так паршиво, что ни Зенит его не хочет брать, ни в Спартаке места нет, да и другие клубы с такой игрой не возьмут. Если хочешь играть, должен был быть лучшим, а не строить обиженку на поле
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alefreddy
1722926515
придумали историю чтобы денег срезать.Что то автор съел не то
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NewLife
1722927025
Эта дерьмо выдуманная история как раз для помойного РБ Спорта. Орлов и синит позорят российский футбол.
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Arvlad
1722933100
Я нечто подобное подозревал, что тренер здесь замешан, как и в случае с Джикиа... Теперь подозрение усиливается...
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