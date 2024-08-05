Орлов: «Я выяснил всю историю про Соболева и «Зенит»

Геннадий Орлов рассказал, как развивалась история с возможным уходом Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Я выяснил от очень авторитетного источника, который рассказал мне всю историю про Соболева. Когда пришел Станкович в «Спартак», он сказал своим руководителям: «Вы знаете, к моей модели Соболев не подходит». Тут же агенты все это узнали и стали искать варианты, обращаться в клубы, в том числе в «Зенит».

В итоге «Зенит» и Семак, подумав, сказали – а почему нет? И «Зенит» назначил сумму. Реальную сумму. Когда «Спартак» увидел сумму, сказал: «Нее, этого игрока с русским паспортом в три раза дороже!» И на этом все.

«Зенит» ответил, что не будет платить такие деньги. Вот и началось. Нам жалко Соболева как футболиста. Он теперь не играет. Как к нему относится теперь клуб? Не знаю, возьмет ли его теперь «Зенит», – заявил Орлов.

С 23 июля Соболев отстранен от тренировок с основой.

27-летний футболист в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

Рыночная стоимость форварда – 7,5 млн евро.

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