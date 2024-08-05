Широков – о Глушенкове: «Не показывает ничего сверхъестественного»

Роман Широков рассказал, что игра Максима Глушенкова в составе «Зенита» на старте сезона его не удивила.

«Да Глушенков на этом уровне играет давно. Ничего сверхъестественного сейчас он не показывает. Нормальная его игра.

А 16 голевых передач в предыдущем сезоне не уровень? Он в «Зените» подтверждает уровень, на котором играл в «Локомотиве». Тут просто чуть больше забивает.

Через три матча будет больше, может, отдавать, а забивать будут Вендел или Кассьерра», – заявил Широков.