Широков – о Глушенкове: «Не показывает ничего сверхъестественного»

Роман Широков рассказал, что игра Максима Глушенкова в составе «Зенита» на старте сезона его не удивила.
«Да Глушенков на этом уровне играет давно. Ничего сверхъестественного сейчас он не показывает. Нормальная его игра.
А 16 голевых передач в предыдущем сезоне не уровень? Он в «Зените» подтверждает уровень, на котором играл в «Локомотиве». Тут просто чуть больше забивает.
Через три матча будет больше, может, отдавать, а забивать будут Вендел или Кассьерра», – заявил Широков.
- Глушенков в июне перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 млн евро.
- Его статистика в новом сезоне: 8 голов и 1 ассист в 5 матчах.
Источник: «Чемпионат»