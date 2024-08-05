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Губерниев оценил старт «Зенита» в РПЛ

5 августа 2024, 12:13
8

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Зенит» выглядит в российских турнирах как настоящий суперклуб.

«Зенит» сейчас выглядит как настоящий суперклуб в России. Было понятно еще по трансферной политике в межсезонье, что команда сделала выводы из событий прошлого сезона. Команда хочет выиграть титул значительно более уверенно. Это здорово, «Зенит» – очень хороший раздражитель для всех клубов.

Все будут настраиваться на «Зенит», как на последний решительный бой. Если это получится у всех без исключения команд, нас ожидает не менее увлекательная концовка чемпионата, нежели в прошлом сезоне. При этом команды должны показывать свой максимум против «Зенита», а «Зенит» не должен расслабляться вообще.

Ближайшие туры покажут, насколько «Зенит» сможет воспользоваться своей силой и сделает ли он отрыв. «Динамо» пока удар держит. Я все‑таки очень надеюсь, что и остальные клубы не будут отставать», – сказал Губерниев.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9 очками и разницей мячей 13:0 после трех туров.
  • Петербуржцы в этом сезоне также выиграли Суперкубок России и первый матч в Кубке России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Губерниев Дмитрий
Комментарии (8)
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nik55
1722849632
ты губошлеп
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алдан2014
1722855989
Опять этот лыжник,что то оценил. Интерьвьеры,вам не стыдно брать у этого любителя сатанинских олимпиад брать интервью? Зашквариться не боитесь?
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ОК, Зенит!
1722872732
Абстрагируясь от личности этого клоуна, посыл у него верный. Зенит - суперклуб, настрой у парней запредельный, мотивация сумашедшая - 100 лет клубу не кот начхал. Будем рвать всех. Готовьтесь - бинты , йод, запас крови и носовые платки для слез и соплей.
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bashnat013
1722873119
Все просто забивают на зенит и не тратят силы зря
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Алекс636363
1722879364
первый парень на деревне
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