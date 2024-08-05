Губерниев оценил старт «Зенита» в РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Зенит» выглядит в российских турнирах как настоящий суперклуб.

«Зенит» сейчас выглядит как настоящий суперклуб в России. Было понятно еще по трансферной политике в межсезонье, что команда сделала выводы из событий прошлого сезона. Команда хочет выиграть титул значительно более уверенно. Это здорово, «Зенит» – очень хороший раздражитель для всех клубов.

Все будут настраиваться на «Зенит», как на последний решительный бой. Если это получится у всех без исключения команд, нас ожидает не менее увлекательная концовка чемпионата, нежели в прошлом сезоне. При этом команды должны показывать свой максимум против «Зенита», а «Зенит» не должен расслабляться вообще.

Ближайшие туры покажут, насколько «Зенит» сможет воспользоваться своей силой и сделает ли он отрыв. «Динамо» пока удар держит. Я все‑таки очень надеюсь, что и остальные клубы не будут отставать», – сказал Губерниев.