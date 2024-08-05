Круговой назвал шагом вперед для Чалова переход в ПАОК

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал переход нападающего Федора Чалова из столичного клуба в ПАОК.
«Нормально отреагировал на уход. Конечно, для нас это потеря, но понятно, что для него это вызов – квалификация Лиги чемпионов. Поэтому ему удачи, надеюсь, что еще сыграем. Я уверен на 100 процентов, что потянет этот уровень. Я думаю, что для него это шаг вперед».
- 26-летний Чалов подписал с греческим клубом контракт на 3 года.
- ПАОК вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, что гарантирует команде участие в основном этапе одного из еврокубков в текущем сезоне.
- Чалов провел 2 матча за ЦСКА в этом сезоне.
Источник: ТАСС