Круговой назвал шагом вперед для Чалова переход в ПАОК

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал переход нападающего Федора Чалова из столичного клуба в ПАОК.

«Нормально отреагировал на уход. Конечно, для нас это потеря, но понятно, что для него это вызов – квалификация Лиги чемпионов. Поэтому ему удачи, надеюсь, что еще сыграем. Я уверен на 100 процентов, что потянет этот уровень. Я думаю, что для него это шаг вперед».