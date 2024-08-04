Караваев рассказал, чем кормят Глушенкова, забившего 8 голов в 5 матчах

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о результативности летнего новичка команды Максима Глушенкова.
– Поздравляю Максима Глушенкова, что он забил три. Набирает форму, пускай продолжает в том же духе.
– Чем его кормят?
– Обычной едой (смеется).
– Как думаете, почему Максим так быстро влился в состав? Обычно мы говорим, что игроку нужно время на адаптацию.
– Сложно сказать. Просто человек влился.
- Глушенков в июне перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 млн евро.
- Его статистика в новом сезоне: 8 голов и 1 ассист в 5 матчах.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: сайт «Зенита»