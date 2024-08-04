Караваев рассказал, чем кормят Глушенкова, забившего 8 голов в 5 матчах

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о результативности летнего новичка команды Максима Глушенкова.

– Поздравляю Максима Глушенкова, что он забил три. Набирает форму, пускай продолжает в том же духе.

– Чем его кормят?

– Обычной едой (смеется).

– Как думаете, почему Максим так быстро влился в состав? Обычно мы говорим, что игроку нужно время на адаптацию.

– Сложно сказать. Просто человек влился.

Глушенков в июне перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 млн евро.

Его статистика в новом сезоне: 8 голов и 1 ассист в 5 матчах.

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