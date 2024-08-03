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  • Бубнов разобрал игру «Зенит» – «Ростов»: «Для Карпина просто позор»

Бубнов разобрал игру «Зенит» – «Ростов»: «Для Карпина просто позор»

3 августа 2024, 21:22
15

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 3-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов» (5:0).

«Можно было спокойно перед этой игрой говорить, что «Зенит» фаворит. Вопрос стоял в том, как именно выиграет команда Семака и сколько забьет. Я говорил, что «Ростов» постарается дать бой – имел в виду тактику. Будут ли гости играть, как обычно, пытаясь действовать с позиции силы, или всe же постараются подстроиться под соперника?

Конечно же, я не ожидал такой счет. А ведь могли не пять, а семь мячей игроки «Зенита» забить. И не думал, что в первом тайме всe будет решено. Уже к 35-й минуте счет был 4:0 – быстро «Зенит» с «Ростовом» разобрался. А ведь команды подошли к матчу в оптимальных составах, подготовка по времени нормальная была. Стоило ожидать более напряженной борьбы, но нет.

И здесь возникают вопросы к Карпину. После четвертого гола он стал смеяться. Над кем смеешься? Тактику тренер выбирает: раз ты не просчитал, не проанализировал, то над собой и смеешься! Могли бы и больше пропустить.

«Зенит» не выкладывался, не играл на максимальных скоростях, потому что этого и не требовалось. А если б включились, то все 10 могли забить. Это ошибка тренера, для Карпина просто позор. При нынешних соотношениях сил надо было играть вторым номером, чтобы такого позора не было.

«Зенит» ставит перед собой задачу стать чемпионом, «Ростов» традиционно хочет не вылететь. Игра показала, что действительно команды решают разные задачи.

Если так будет продолжаться, то не только по чемпионству сомнений не возникнет, уже после первого круга команда Семака может фактически решить все вопросы. В пору будет ставить цель обойтись без поражений в чемпионате. Пока вообще не вижу команды, которые могут отнять очки у «Зенита», – написал Бубнов.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9 очками и разницей мячей 13:0.
  • В нынешнем сезоне петербуржцы выиграли 5 матчей из 5 во всех турнирах.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Карпин Валерий Бубнов Александр
Комментарии (15)
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...уефан
1722710087
...всё, сказанное в адрес Карпина по этой игре поддерживаю, Бубнову респект...
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somn
1722710102
Нет, конечно всё по делу, но надо дождаться следующей субботы.
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Давид59
1722710974
Всё верно. Явная тренерская победа. Зениту нельзя давать возможность проводить атаки с ходу. Карпин, вроде, опытный тренер. А тут такое. Богданыч его как мальчишку обставил. Конечно, надо было вторым номером играть.
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serigoransky
1722711331
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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Бриг
1722712404
НЕ ИНТЕРЕСНАЯ ИГРА. Как будто из разных дивизионов. Ростов нормально, вроде, играл 20 минут, а потом рассыпался как школьная команда. Тошнило от Ростова.
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FCSpartakM
1722713920
«Зенит» не выкладывался, не играл на максимальных скоростях, потому что этого и не требовалось" - смотрел первый тайм и по сути так и есть. 4 раза подошли к воротам - 4 забили. Ну ладно +момент у Кассьеры. Но как Ростов играл в обороне это просто смех. Защита как кардиограмма, кто в лес, кто по дрова. Куча пространства оставлять зениту, а не играть низким блоком. Валера как всегда на высоте
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paracetamol
1722714459
Согласен, Карпин - слабый тренеришка, за это его из народной команды и попёрли!
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mutabor0992
1722715607
Александр - ПРАВ!Валера -клоун и опущенец.
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JIEGEHDA
1722745852
Кто как хочет так и переводит . Кто-то говорит просто Зенит силен . Кто-то позор Карпину . Ну тупому понятно что этот Зенита слушает тот же Спартак . И тогда виноватым будем Станкович .
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Бар1
1722747847
да неприятный матчик ,для российского футбола.Зенит всех громит и без Малкома.У незенита ,просто силёнок не хватает бегать сколько надо,а это проблемы тренировок т.е. тренеров непутёвых.
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