Бубнов разобрал игру «Зенит» – «Ростов»: «Для Карпина просто позор»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 3-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов» (5:0).

«Можно было спокойно перед этой игрой говорить, что «Зенит» фаворит. Вопрос стоял в том, как именно выиграет команда Семака и сколько забьет. Я говорил, что «Ростов» постарается дать бой – имел в виду тактику. Будут ли гости играть, как обычно, пытаясь действовать с позиции силы, или всe же постараются подстроиться под соперника?

Конечно же, я не ожидал такой счет. А ведь могли не пять, а семь мячей игроки «Зенита» забить. И не думал, что в первом тайме всe будет решено. Уже к 35-й минуте счет был 4:0 – быстро «Зенит» с «Ростовом» разобрался. А ведь команды подошли к матчу в оптимальных составах, подготовка по времени нормальная была. Стоило ожидать более напряженной борьбы, но нет.

И здесь возникают вопросы к Карпину. После четвертого гола он стал смеяться. Над кем смеешься? Тактику тренер выбирает: раз ты не просчитал, не проанализировал, то над собой и смеешься! Могли бы и больше пропустить.

«Зенит» не выкладывался, не играл на максимальных скоростях, потому что этого и не требовалось. А если б включились, то все 10 могли забить. Это ошибка тренера, для Карпина просто позор. При нынешних соотношениях сил надо было играть вторым номером, чтобы такого позора не было.

«Зенит» ставит перед собой задачу стать чемпионом, «Ростов» традиционно хочет не вылететь. Игра показала, что действительно команды решают разные задачи.

Если так будет продолжаться, то не только по чемпионству сомнений не возникнет, уже после первого круга команда Семака может фактически решить все вопросы. В пору будет ставить цель обойтись без поражений в чемпионате. Пока вообще не вижу команды, которые могут отнять очки у «Зенита», – написал Бубнов.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 9 очками и разницей мячей 13:0.

В нынешнем сезоне петербуржцы выиграли 5 матчей из 5 во всех турнирах.

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