Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Динамо». Игра состоится 3 августа, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Волков, Витор, Джурасович, Данилин, Палиенко, Лончар, Бакаев, Димоски, Эсковал, Савичев, Тимошенко.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Динамо»: Лунeв, Даса, Майсторович, Скопинцев, Битело, Нгамалe, Чавес, Лепский, Тюкавин, Фомин, Гладышев.

Главный тренер: Марцел Личка

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