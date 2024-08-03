03.08.2024, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-3-1
13
Волков
23
Димоски
26
Эсковаль
3
Витор
4
Савичев
15
Лончар
5
Джурасович
17
Бакаев
99
Палиенко
23
Данилин
99
Тимошенко
4-2-1-1-2
99
Лунев
14
Даса
5
Майсторович
18
Лепский
7
Скопинцев
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
13
Нгамале
91
Гладышев
70
Тюкавин
99
Палиенко
25
Эсанов
25
Эсанов
99
Палиенко
99
Тимошенко
6
Кузьмин
6
Кузьмин
99
Тимошенко
23
Данилин
69
Дмитриев
69
Дмитриев
23
Данилин
5
Джурасович
53
Грибов
53
Грибов
5
Джурасович
18
Лепский
50
Кутицкий
50
Кутицкий
18
Лепский
24
Чавес
93
Лаксальт
93
Лаксальт
24
Чавес
91
Гладышев
15
Карраскаль
15
Карраскаль
91
Гладышев
Остались в запасе
Акрон
Динамо
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Виктор Окишор
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Виктор Окишор
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Акрон - Динамо
3
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
9
Офсайды
3
0
Количество передач
399
382
Сейвы
6
4
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Динамо», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Динамо»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ПРЕМЬЕР!»
- Также матч будет транслироваться на сайте и в приложении «Bettery».
Источник: «Бомбардир»