РПЛ. «Динамо» обыграло «Акрон» (2:0) и вышло в лидеры чемпионата

«Динамо» одержало гостевую победу над «Акроном» в 3-м туре чемпионата России.

Столичная команда выиграла со счетом 2:0 благодаря голам Константина Тюкавина и Ярослава Гладышева.

Динамовцы идут без потерь в РПЛ и будут единолично возглавлять таблицу как минимум до окончания матча «Зенита» с «Ростовом».

Россия. РПЛ. 3-й тур

Акрон (Тольятти) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Тюкавин, 9; 0:2 – Гладышев, 57.

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