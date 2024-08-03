Зиньковский отреагировал на слухи о возможном уходе из «Спартака»

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал новость, что ему сказали искать новую команду.

– Были до начала [сезона] новости – их распространял Тимур Гурцкая – о том, что вам сказали искать команду. Что было на самом деле?

– Мое дело – не обсуждать слухи, а играть в футбол. Я, конечно, прочитал новость, удивился.

Спросил у своих знакомых ребят, что за фразы вкидываются в СМИ непонятные. Для меня это было удивление.

– У вас не было разговора с тренером и спортивным директором на этот счет?

– Нет. И не думаю, что надо после таких новостей это обсуждать. Если бы что-то было действительно, мне бы об этом сказали и я бы что-то предпринял. Но этого нет. Мое дело – работать.

В прошлом сезоне Зиньковский забил 4 гола и сделал 1 ассист в 37 матчах.

Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2027 года.

Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

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