Зиньковский близок к уходу из «Спартака»

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский ищет новую команду.

Подробности раскрыл футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире ютуб-шоу «Это футбол, брат!».

– Два футболиста «Спартака», грубо говоря, молчаливым согласием руководства ищут себе команду – это Соболев и Зиньковский.

Зиньковскому чуть ли не открытым текстом сказали искать себе новую команду.

– «Локомотив»?

– «Локомотив» себе не может его позволить.

– «Крылья»?

– «Крылья» его, наверное, очень хотели бы, но учитывая, что у него задрана зарплата, парень почувствовал вкус, а ему уже 28 лет…

– Сергеев и Коваленко пойдут ведь в «Крылья».

– Да, но им «Зенит» может доплачивать. «Спартак» ничего доплачивать не будет.

В прошлом сезоне Зиньковский забил 4 гола и сделал 1 ассист в 37 матчах.

Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2027 года.

Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?