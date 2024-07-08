Зиньковский близок к уходу из «Спартака»

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский ищет новую команду.
Подробности раскрыл футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире ютуб-шоу «Это футбол, брат!».
– Два футболиста «Спартака», грубо говоря, молчаливым согласием руководства ищут себе команду – это Соболев и Зиньковский.
Зиньковскому чуть ли не открытым текстом сказали искать себе новую команду.
– «Локомотив»?
– «Локомотив» себе не может его позволить.
– «Крылья»?
– «Крылья» его, наверное, очень хотели бы, но учитывая, что у него задрана зарплата, парень почувствовал вкус, а ему уже 28 лет…
– Сергеев и Коваленко пойдут ведь в «Крылья».
– Да, но им «Зенит» может доплачивать. «Спартак» ничего доплачивать не будет.
- В прошлом сезоне Зиньковский забил 4 гола и сделал 1 ассист в 37 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2027 года.
- Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
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Источник: «Это футбол, брат!»