Новый клуб Бакаева, «Зенит» нацелился на игрока «Марселя», первый украинец в истории «Ромы» и другие новости

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«Пари НН» договорился с новым тренером на случай отставки Илича
ПАОК может подписать третьего российского футболиста – известно условие для трансфера
Трансфер Илича в «Зенит» сорвался по трем причинам – клуб нашел альтернативу во Франции
РФС проверит кубковый матч «Амкал» – «Коломна» (8:1) – защитник гостей подписан на паблики о договорных матчах, его уже выгнали из команды
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