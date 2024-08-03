Новый клуб Бакаева, «Зенит» нацелился на игрока «Марселя», первый украинец в истории «Ромы» и другие новости

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Трансфер Илича в «Зенит» сорвался по трем причинам – клуб нашел альтернативу во Франции

РФС проверит кубковый матч «Амкал» – «Коломна» (8:1) – защитник гостей подписан на паблики о договорных матчах, его уже выгнали из команды

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